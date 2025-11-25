DAX 23.482 +0,1%ESt50 5.594 +0,4%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1577 +0,1%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
Aroundtown SA Aktie

3,02 EUR -0,16 EUR -5,03 %
STU
2,81 CHF -0,15 CHF -5,07 %
BRX
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

Jefferies & Company Inc.

Aroundtown SA Underperform

09:46 Uhr
Aroundtown SA Underperform
Aroundtown SA
3,02 EUR -0,16 EUR -5,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der Rückgang bei der wichtigen operativen Branchenkennziffer FFO 1 habe sich gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Verantwortlich dafür seien niedrigere Geschäftsbeiträge von Gemeinschaftsunternehmen sowie gestiegene Kupons für unbefristete Schuldverschreibungen. Zudem stiegen die Leerstandsquoten im Office-Bereich. Die Jahresziele seien indes bestätigt worden./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
2,95 €		 Abst. Kursziel*:
-32,20%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
3,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-33,73%
Analyst Name:
Stephanie Dossmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

09:46 Aroundtown SA Underweight Barclays Capital
09:46 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Aroundtown SA Buy Warburg Research
23.09.25 Aroundtown SA Buy Warburg Research
mehr Analysen

