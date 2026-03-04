Warburg Research

Aroundtown SA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 entsprächen den Erwartungen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Er hob zudem das Aktientausch-Angebot für Grand City hervor./rob/ag/mf

