Nahostkonflikt: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich erholt -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
Kommt Werbung in ChatGPT? OpenAI-Gespräche verpassen Trade Desk-Aktie einen Höhenflug
Aroundtown SA Aktie

2,63 EUR ±0,00 EUR -0,08 %
STU
2,37 CHF -0,01 CHF -0,29 %
BRX
Marktkap. 3,05 Mrd. EUR

KGV 2,57
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

Warburg Research

Aroundtown SA Buy

10:36 Uhr
Aroundtown SA Buy
Aroundtown SA
2,63 EUR 0,00 EUR -0,08%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 entsprächen den Erwartungen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Er hob zudem das Aktientausch-Angebot für Grand City hervor./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
4,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,64 €		 Abst. Kursziel*:
55,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,89%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

10:36 Aroundtown SA Buy Warburg Research
04.03.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
04.03.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Aroundtown SA

finanzen.net Lohnende Aroundtown SA-Investition? MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren bedeutet MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Aroundtown-Aktie verliert: Konzern rechnet mit weiterem Rückgang des operativen Ergebnisses - Aufstockung bei GCP geplant
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag stärker
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
Dow Jones Aroundtown erreicht Prognose am unteren Ende und zahlt wieder Dividende
finanzen.net So schätzen Analysten die Aroundtown SA-Aktie ein
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group Aroundtown SA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information
