Marktkap. 2,89 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

Aroundtown SA
2,72 EUR 0,06 EUR 2,26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der schwache Markt für Büroimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
2,66 €		 Abst. Kursziel*:
-20,99%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
2,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,68%
Analyst Name:
Paul May 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

17:21 Aroundtown SA Underweight Barclays Capital
05.12.25 Aroundtown SA Buy Warburg Research
04.12.25 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Aroundtown SA Neutral UBS AG
