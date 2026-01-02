Barclays Capital

Aroundtown SA Underweight

17:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Aroundtown und Grand City Properties seien zuletzt am Anleihenmarkt sehr aktiv gewesen, schrieb Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umfinanzierungen hätten zwar einen steigenden operativen Barmittelfluss zur Folge, der schwache Markt für Büroimmobilien rechtfertige aber nur ein "Underweight"./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

