Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 180,2 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns habe leicht negativ überrascht, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisschätzungen sänken etwas aus steuerlichen Gründen. Operativ sei außer dem Chemie-Geschäft aber alles im Lot, weshalb sich an der grundsätzlichen Einschätzung nichts ändere./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,96 £
|Abst. Kursziel*:
54,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,87 £
|Abst. Kursziel aktuell:
54,65%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:31
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:56
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:56
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:56
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG