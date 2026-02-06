Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 180,69 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 2,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Fokus habe unter anderem auf der Ressourcenbasis des Ölkonzerns gelegen, schrieb Lydia Rainforth am Montag. Shell verfüge über die Zeit und die finanziellen Mittel, um das Konzernportfolio zu sortieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
