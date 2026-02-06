DAX 24.817 +0,4%ESt50 6.014 +0,3%MSCI World 4.544 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.064 -2,7%Euro 1,1882 +0,6%Öl 68,28 +0,3%Gold 5.017 +1,2%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Barclays Capital

14:01 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Fokus habe unter anderem auf der Ressourcenbasis des Ölkonzerns gelegen, schrieb Lydia Rainforth am Montag. Shell verfüge über die Zeit und die finanziellen Mittel, um das Konzernportfolio zu sortieren./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,86 £		 Abst. Kursziel*:
43,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,85 £		 Abst. Kursziel aktuell:
43,61%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

14:01 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
06.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
05.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
dpa-afx Shell-Aktie in Rot: Gesunkene Ölpreise vermiesen das Schlussquartal
finanzen.net Ausblick: Shell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Shell auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 3200 Pence
finanzen.net Erste Schätzungen: Shell (ex Royal Dutch Shell) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Financial Times Shell dumps EY after breach of independence rules
Business Times Shell keeps buybacks steady as profit falls, misses expectations
Financial Times Shell chief pushes for more cost cuts as it keeps rewarding investors
Financial Times Shell chief pushes for more cost cuts as it keeps rewarding investors
Financial Times Shell plans up to £4.6mn pay rise for chief Wael Sawan
Financial Times Shell plans up to £4.6mn pay rise for chief Wael Sawan
Zacks Seeking Clues to Shell (SHEL) Q4 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Zacks Shell Q4 Earnings: Can Upstream Gains Offset Weak Spots?
