RWE-Aktie: Bernstein hebt Kursziel an, stuft aber ab
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft.
Werte in diesem Artikel
Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung der RWE-Aktie. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com