Analystenstimme

RWE-Aktie: Bernstein hebt Kursziel an, stuft aber ab

13.02.26 09:08 Uhr
RWE-Aktie am Limit? Bernstein sieht kaum noch Luft nach oben | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
51,16 EUR -0,68 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung der RWE-Aktie. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com

