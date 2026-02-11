Analystenstimme

RWE-Aktie: Bernstein hebt Kursziel an, stuft aber ab

13.02.26 09:08 Uhr

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung der RWE-Aktie. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/ag Wer­bung Wer­bung Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com