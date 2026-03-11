RWE Aktie
Marktkap. 38,87 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dazu habe vor allem das Segment Versorgung und Handel des Stromkonzerns beigetragen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Market-Perform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
55,00 €
|Abst. Kursziel*:
0,00
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
54,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,22%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
