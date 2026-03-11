DAX 23.590 -0,2%ESt50 5.749 -0,8%MSCI World 4.362 -1,5%Top 10 Crypto 9,1625 -1,7%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 61.270 +0,7%Euro 1,1516 -0,3%Öl 101,2 +8,1%Gold 5.087 -1,4%
RWE Aktie

RWE Aktien-Sparplan
55,32 EUR +1,66 EUR +3,09 %
STU
Marktkap. 38,87 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

RWE Kaufen

RWE Kaufen
RWE AG St.
55,32 EUR 1,66 EUR 3,09%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen von 59 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für 2025 geliefert und auch seine Dividendenpolitik verbessert sowie ein überzeugendes Strategie-Update gegeben, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-Renditeabwägung und hohe, lukrative Investitionen in eine starke Pipeline dürften zweistellige Wachstumsraten für das Ergebnis je Aktie bis ins nächste Jahrzehnt hinein ermöglichen. Die stärkere Fokussierung auf die USA ist ihm zufolge außerdem "Ausdruck einer Konzentration auf die besten Wachstumsoptionen"./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
55,58 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
55,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

20:41 RWE Kaufen DZ BANK
11:31 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 RWE Overweight Barclays Capital
10:06 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 RWE Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Weniger verdient RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger
finanzen.net RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Nachmittag stärker
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Nachmittag ab
EQS Group EQS-HV: RWE Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel 55 Euro
dpa-afx ROUNDUP 2: RWE schlägt 2025 Erwartungen - Höhere Ziele und mehr Dividende
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittag im Minus
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
reNEWS RWE completes sale of Baltic 2 to PGE
reNEWS RWE earnings fall in 'challenging environment'
reNEWS RWE appoints Dettmer as renewables COO
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE lands Munich Airport PPA for Nordseecluster
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
