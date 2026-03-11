RWE Aktie
Marktkap. 38,87 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Outperform" belassen. Diese lägen über den Erwartungen, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Stromversorger habe das Wachstumsziel für die Dividende angehoben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
53,82 €
|Abst. Kursziel*:
7,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
55,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|11:31
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10:01
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research