RWE Aktie

55,24 EUR +1,58 EUR +2,94 %
STU
Marktkap. 38,87 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

RBC Capital Markets

RWE Outperform

08:51 Uhr
RWE Outperform
RWE AG St.
55,24 EUR 1,58 EUR 2,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Outperform" belassen. Diese lägen über den Erwartungen, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Stromversorger habe das Wachstumsziel für die Dividende angehoben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
53,82 €		 Abst. Kursziel*:
7,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
55,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

11:31 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 RWE Overweight Barclays Capital
10:06 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 RWE Market-Perform Bernstein Research
08:51 RWE Outperform RBC Capital Markets
