FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat JCDecaux mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Hold" belassen. Das organische Umsatzwachstum und die operativen Margen des Werbekonzerns im vergangenen Jahr hätten positiv überrascht, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch die geplante höhere Dividende sollte gut ankommen./gl/ag
Zusammenfassung: JCDecaux Hold
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,39 €
|Abst. Kursziel*:
-2,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,00%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|13:06
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|02.06.25
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|07.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.