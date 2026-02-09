DAX24.240 +0,1%Est505.880 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4600 +3,2%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.457 ±0,0%Euro1,1627 -0,1%Öl82,95 +0,5%Gold5.158 +0,3%
AKTIE IM FOKUS: Ströer fallen auf Tief seit 2015 nach enttäuschender Prognose

05.03.26 10:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
16,58 EUR -0,33 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ströer SE & Co. KGaA
31,65 EUR -2,80 EUR -8,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Gewinnprognose von Ströer (Ströer SECo) hat den Aktienkurs am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit 2015 geschickt. Um knapp vier Prozent auf 32,85 Euro ging es zuletzt nach unten, im Tagestief waren es sogar fast minus neun Prozent. An der Pariser Börse ging es mit den Papieren des Kontrahenten JCDecaux um knapp zwei Prozent abwärts.

Wer­bung

Der Werbedienstleister stellt für das laufende Jahr ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) "weitgehend stabil" auf dem Niveau des Vorjahres in Aussicht. "Der Ausblick für 2026 enttäuscht", lautete dazu ein erstes Fazit von Marcus Diebel von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo). Denn der Prognose des Unternehmens stehe eine Konsensschätzung gegenüber, die auf ein Wachstum von 8 bis 9 Prozent hinauslaufe.

Trotz robuster Zahlen für das Schlussquartal 2025 sei der Ausblick für 2026 für den Aktienhandel am Donnerstag der wesentliche Kurstreiber, urteilte der Analyst. Er rechnet damit, dass die Konsensschätzung für das Ebitda nun um neun Prozent zurückgehen dürfte.

Die Aktien von Ströer hatten Mitte 2024 ein markantes Zwischenhoch bei 67,65 Euro erreicht. Anschließend ging es unter teils heftigen Schwankungen sukzessive abwärts. Mittlerweile hat sich der Kurs von dem Hoch mehr als halbiert./bek/err/stk

