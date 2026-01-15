DAX 25.011 -1,1%ESt50 5.940 -1,5%MSCI World 4.508 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.015 -0,8%Euro 1,1628 +0,4%Öl 63,71 -0,8%Gold 4.670 +1,6%
Ströer Aktie

Marktkap. 1,99 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
Goldman Sachs Group Inc.

Ströer SECo Neutral

12:26 Uhr
Ströer SECo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 39,00 auf 41,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Außenwerbungs-Spezialisten Ströer und JCDecaux seien trotz anhaltend volatiler Werbemärkte robust, schrieb James Tate am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025. Ströer werde sich weitere Anteile am deutschen Werbebudget sichern./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 02:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Neutral

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
41,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,10 €		 Abst. Kursziel*:
17,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

