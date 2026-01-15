Ströer Aktie
Marktkap. 1,99 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 39,00 auf 41,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die Außenwerbungs-Spezialisten Ströer und JCDecaux seien trotz anhaltend volatiler Werbemärkte robust, schrieb James Tate am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025. Ströer werde sich weitere Anteile am deutschen Werbebudget sichern./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 02:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Neutral
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
41,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
35,10 €
|Abst. Kursziel*:
17,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
35,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|12:26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
