LANXESS Aktie
Marktkap. 1,15 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 14,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Anil Shenoy kappte am Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen des Chemiekonzerns seine operative Ergebnisschätzung für 2026 um 6 Prozent. Weitere Senkungen seien möglich, sollte sich das Baugewerbe nicht im zweiten Halbjahr erholen. Den Anlegern bleibe aktuell nichts anderes übrig, als auf das zweite Halbjahr zu warten, das allerdings auch nicht wie erhofft ausfallen könnte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
11,94 €
|Abst. Kursziel*:
-3,69%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
12,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,97%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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