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Symbol LNXSF

Barclays Capital

LANXESS Underweight

08:41 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
12,23 EUR 0,15 EUR 1,24%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 14,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Anil Shenoy kappte am Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen des Chemiekonzerns seine operative Ergebnisschätzung für 2026 um 6 Prozent. Weitere Senkungen seien möglich, sollte sich das Baugewerbe nicht im zweiten Halbjahr erholen. Den Anlegern bleibe aktuell nichts anderes übrig, als auf das zweite Halbjahr zu warten, das allerdings auch nicht wie erhofft ausfallen könnte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
11,94 €		 Abst. Kursziel*:
-3,69%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
12,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,97%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:41 LANXESS Underweight Barclays Capital
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