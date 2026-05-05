LANXESS Aktie
Marktkap. 1,6 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Christian Bell in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Er rechne mit einer neutralen bis negativen Kursreaktion nach dem zuletzt starken Anstieg der Aktien des Chemieproduzenten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Sell
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
16,40 €
|Abst. Kursziel*:
-39,02%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
16,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-38,65%
|
Analyst Name:
Christian Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|13:31
|LANXESS Sell
|UBS AG
|13:31
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|13:31
|LANXESS Sell
|UBS AG
|13:31
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|10:36
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13:31
|LANXESS Sell
|UBS AG
|09:41
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|13:31
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK