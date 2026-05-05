UBS AG

LANXESS Sell

13:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Sell" belassen. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Christian Bell in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Er rechne mit einer neutralen bis negativen Kursreaktion nach dem zuletzt starken Anstieg der Aktien des Chemieproduzenten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS