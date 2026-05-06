Barclays Capital

TeamViewer Equal Weight

14:21 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Markt habe den über den Erwartungen herausgekommenen Quartalsgewinn sowie den bekräftigten Ausblick des Softwarekonzerns zunächst positiv aufgenommen, schrieb Alice Jennings in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Geschäftsdynamik der KI-gestützten Plattform für IT-Management TeamViewer ONE vielversprechend./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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