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Symbol TMVWF

Deutsche Bank AG

TeamViewer Hold

13:06 Uhr
TeamViewer Hold
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
5,50 EUR 0,06 EUR 1,10%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,00 auf 6,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fernwartungssoftware-Spezialist habe schwache Quartalszahlen vorgelegt, die aber erste Hoffnungsschimmer in einem schwierigen Umfeld signalisierten, schrieb Nicolas Herms in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Hold

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,51 €		 Abst. Kursziel*:
18,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,29%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:06 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
06.05.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
06.05.26 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
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