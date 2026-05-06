TeamViewer Aktie
Marktkap. 804,45 Mio. EURKGV 8,03 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,00 auf 6,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fernwartungssoftware-Spezialist habe schwache Quartalszahlen vorgelegt, die aber erste Hoffnungsschimmer in einem schwierigen Umfeld signalisierten, schrieb Nicolas Herms in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
6,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,51 €
|Abst. Kursziel*:
18,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,29%
|
Analyst Name:
Nicolas Herms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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