Warburg Research

GFT SE Buy

13:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Softwareanbieter beschleunige seine Geschäfte in Amerika, schrieb Felix Ellmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv erwähnte er die sich aufbauende Dynamik im KI-Bereich und den ermutigenden Umsatzmix./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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