GFT Aktie
Marktkap. 463,34 Mio. EURKGV 12,52 Div. Rendite 2,26%
WKN 580060
ISIN DE0005800601
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das IT-Unternehmen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Felix Ellmann in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Quartalszahlen vom Vortag. Zudem sei die Position des Unternehmens als ein Partner für die KI-Transformation gestärkt./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GFT Buy
|Unternehmen:
GFT SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,26 €
|Abst. Kursziel*:
2,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
80,38%
|
Analyst Name:
Felix Ellmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GFT SE
|22.02.18
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.11.17
|GFT verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|09.11.17
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|27.09.17
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.04.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)