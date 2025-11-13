DAX 23.851 -0,8%ESt50 5.693 -0,9%MSCI World 4.345 -0,3%Top 10 Crypto 12,99 -3,6%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,74 +1,0%Gold 4.169 -0,1%
GFT Aktie

GFT Aktien-Sparplan
17,74 EUR +0,32 EUR +1,84 %
STU
Marktkap. 463,34 Mio. EUR

KGV 12,52 Div. Rendite 2,26%
WKN 580060

ISIN DE0005800601

Warburg Research

GFT SE Buy

09:41 Uhr
GFT SE Buy
GFT SE
GFT SE
17,74 EUR 0,32 EUR 1,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das IT-Unternehmen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Felix Ellmann in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Quartalszahlen vom Vortag. Zudem sei die Position des Unternehmens als ein Partner für die KI-Transformation gestärkt./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GFT Buy

Unternehmen:
GFT SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,26 €		 Abst. Kursziel*:
2,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
80,38%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GFT SE

09:41 GFT Buy Warburg Research
08:46 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 GFT Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

