Geschäftsumbau

GFT-Aktie springt an: Gewinnrückgang nicht so groß wie erwartet

05.03.26 08:29 Uhr
GFT-Aktie im Höhenflug: Gewinn überrascht positiv | finanzen.net

Der Softwareanbieter GFT Technologies hat das Jahr 2025 mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang abgeschlossen als gedacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GFT SE
16,60 EUR 0,46 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern sank wegen eines Geschäftsumbaus in Großbritannien und hoher Investitionen in Künstliche Intelligenz um 14 Prozent auf gut 67 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Der Überschuss brach sogar um 29 Prozent auf knapp 33 Millionen Euro ein, fiel aber etwas höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Dennoch sollen die Anteilseigner eine unveränderte Dividende von 50 Cent je Aktie erhalten.

Wer­bung

Mit dem Umsatz und dem Gewinn im Tagesgeschäft übertraf das Unternehmen seine im Sommer gekappten Prognosen leicht. Für das laufende Jahr stellte Vorstandschef Marco Santos nun einen weiteren Umsatzanstieg und wieder etwas mehr Gewinn in Aussicht. Nachdem der Umsatz 2025 um zwei Prozent auf gut 888 Millionen Euro gewachsen war, soll er nun währungsbereinigt um fünf Prozent auf etwa 930 Millionen Euro klettern. Der bereinigte operative Gewinn soll um 7,6 Prozent auf 71 Millionen Euro zulegen, der Vorsteuergewinn sogar um 21 Prozent auf 56 Millionen Euro.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die GFT-Aktie zeitweise 3,98 Prozent auf 16,72 Euro.

/stw/stk

STUTTGART (dpa-AFX)

