GFT Aktie
Marktkap. 463,34 Mio. EURKGV 12,52 Div. Rendite 2,26%
WKN 580060
ISIN DE0005800601
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durchwachsen gewesen, die Restrukturierung laufe, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GFT Buy
|Unternehmen:
GFT SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,26 €
|Abst. Kursziel*:
-23,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,23%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GFT SE
|22.02.18
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.11.17
|GFT verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|09.11.17
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|27.09.17
|GFT Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.04.22
|GFT Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)