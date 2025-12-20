DAX 24.330 +0,2%ESt50 5.765 +0,1%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 11,91 +1,4%Nas 23.308 +1,3%Bitcoin 76.431 +1,0%Euro 1,1732 +0,1%Öl 61,01 +0,8%Gold 4.415 +1,8%
Boeing Aktie

183,16 EUR -0,20 EUR -0,11 %
STU
214,75 USD +0,56 USD +0,26 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 143,11 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Bernstein Research

Boeing Outperform

08:21 Uhr
Boeing Outperform
Boeing Co.
183,16 EUR -0,20 EUR -0,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 267 US-Dollar belassen. Die jüngsten Kursrückgänge europäischer und US-amerikanischer Rüstungsaktien im Zuge der Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg seien nicht gerechtfertigt, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Egal, wie es in der Ukraine weitergehe, die Rüstungsausgaben Europas und die Waffenexporte der USA nach Europa dürften zulegen. Hinzu komme das geplante Raketenverteidigungssystem Golden Dome der USA sowie die neue Ausrichtung der US-Außenpolitik insgesamt. All das sei unter dem Strich positiv für Rüstungsunternehmen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 23:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 23:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 267,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 214,08		 Abst. Kursziel*:
24,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 214,75		 Abst. Kursziel aktuell:
24,33%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 258,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

08:21 Boeing Outperform Bernstein Research
19.12.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

