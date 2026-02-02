DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,4200 -1,5%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
Heute im Fokus
DAX kaum bewegt -- US-Börsen in Rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende
VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen! VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen!
Profil

KWS SAAT Aktie

63,20 EUR -5,60 EUR -8,14 %
STU
Marktkap. 2,41 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400
WKN 707400

ISIN DE0007074007
ISIN DE0007074007

Symbol KNKZF
Symbol KNKZF

Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
63,20 EUR -5,60 EUR -8,14%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr wurde gekappt./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:38 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT Add

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
69,40 €		 Abst. Kursziel*:
12,39%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
63,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

14:46 KWS SAAT Add Baader Bank
14:41 KWS SAAT Buy Warburg Research
03.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
26.11.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
19.11.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

dpa-afx Gedämpftes Umfeld KWS SAAT-Aktie tiefer: Umsatzwarnung - Agrarmarkt bleibt gedämpft KWS SAAT-Aktie tiefer: Umsatzwarnung - Agrarmarkt bleibt gedämpft
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX nachmittags
StockXperts KWS Saat: Wann wird es besser?
dpa-afx ROUNDUP: KWS Saat leidet unter mauem Agrarmarkt - Gekappte Prognose kein Schock
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: KWS Saat stabilisieren sich trotz gekappter Umsatzprognose
EQS Group EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2025/2026 und aktualisiert Prognose für das Geschäftsjahr
StockXperts KWS Saat: Rückenwind aus Brüssel
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-News: KWS publishes results for the first half 2025/2026 and updates forecast for the fiscal year
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Jörn Andreas, Buy, the purchase has been executed within the scope of the 'Long Term Incentive' of the Executive Boards' compensation.
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Nicolás Wielandt, Buy, the purchase has been executed within the scope of the 'Long Term Incentive' of the Executive Boards' compensation.
