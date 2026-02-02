KWS SAAT Aktie
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr wurde gekappt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:38 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KWS SAAT Add
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
69,40 €
|Abst. Kursziel*:
12,39%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
63,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
