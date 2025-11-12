DAX 24.050 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.371 -1,0%Top 10 Crypto 13,77 +1,2%Nas 22.954 -1,9%Bitcoin 86.724 -1,0%Euro 1,1646 +0,5%Öl 63,15 +0,8%Gold 4.200 +0,1%
KWS SAAT Aktie

65,60 EUR -0,50 EUR -0,76 %
STU
Marktkap. 2,11 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400

ISIN DE0007074007

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Saatgutherstellers sei solide verlaufen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den sorgfältigen zweiten Blick beinhalte das "kleine Eröffnungsquartal keinen Aufreger"./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT Halten

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
65,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
65,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

17:01 KWS SAAT Halten DZ BANK
12.11.25 KWS SAAT Add Baader Bank
12.11.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
30.09.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
29.09.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

dpa-afx Quartalsverlust KWS SAAT-Aktie in Grün: Umsatz rückläufig - Verlust sinkt dank Spartenverkauf KWS SAAT-Aktie in Grün: Umsatz rückläufig - Verlust sinkt dank Spartenverkauf
finanzen.net KWS SAAT SE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx ROUNDUP: KWS Saat büßt Umsatz ein - Verlust sinkt dank Spartenverkauf
StockXperts KWS Saat: Sonderertrag durch Portfoliooptimierung
EQS Group EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2025/2026 und bestätigt Prognosen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags freundlich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus
EQS Group EQS-News: KWS publishes results for the first quarter 2025/2026 and confirms forecast
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: KWS closes a successful fiscal year 2024/2025 and lays the foundations for profitable growth
EQS Group EQS-Adhoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS adopts new dividend policy and proposes a higher dividend of EUR 1.25 per share for the fiscal year 2024/2025
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
