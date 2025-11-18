KWS SAAT Aktie
Marktkap. 2,17 Mrd. EURKGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
KWS SAAT SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 86 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Agrarunternehmen habe seinen ersten Kapitalmarkttag veranstaltet, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen entsprechend an - auch mit Blick auf den Zwischenbericht der Vorwoche./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KWS Saat
Zusammenfassung: KWS SAAT Buy
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
65,40 €
|Abst. Kursziel*:
42,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
65,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,98%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
