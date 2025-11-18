DAX 23.246 +0,3%ESt50 5.543 +0,2%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -2,8%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 79.015 -1,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,11 -1,1%Gold 4.113 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KWS SAAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
KWS SAAT Aktien-Sparplan
65,50 EUR +0,20 EUR +0,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,17 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 707400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007074007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNKZF

Warburg Research

KWS SAAT SECo Buy

11:46 Uhr
KWS SAAT SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
65,50 EUR 0,20 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 86 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Agrarunternehmen habe seinen ersten Kapitalmarkttag veranstaltet, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen entsprechend an - auch mit Blick auf den Zwischenbericht der Vorwoche./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Buy

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,40 €		 Abst. Kursziel*:
42,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,98%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

11:46 KWS SAAT Buy Warburg Research
18.11.25 KWS SAAT Add Baader Bank
13.11.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
12.11.25 KWS SAAT Add Baader Bank
12.11.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

StockXperts KWS Saat: Gute Aussichten KWS Saat: Gute Aussichten
EQS Group EQS-News: KWS stellt Wachstumsstrategie im Rahmen des Capital Markets Days 2025 vor
StockXperts KWS Saat: Klettert die Aktie weiter?
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net KWS SAAT SE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx KWS SAAT-Aktie in Grün: Umsatz rückläufig - Verlust sinkt dank Spartenverkauf
dpa-afx ROUNDUP: KWS Saat büßt Umsatz ein - Verlust sinkt dank Spartenverkauf
StockXperts KWS Saat: Sonderertrag durch Portfoliooptimierung
EQS Group EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2025/2026 und bestätigt Prognosen
EQS Group EQS-News: KWS presents growth strategy at its Capital Markets Day 2025
EQS Group EQS-News: KWS publishes results for the first quarter 2025/2026 and confirms forecast
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: KWS closes a successful fiscal year 2024/2025 and lays the foundations for profitable growth
EQS Group EQS-Adhoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS adopts new dividend policy and proposes a higher dividend of EUR 1.25 per share for the fiscal year 2024/2025
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
RSS Feed
KWS SAAT SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen