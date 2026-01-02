DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,13 +11,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.586 +1,9%Euro1,1690 -0,3%Öl60,81 ±0,0%Gold4.412 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Erneuerbare-Energien-ETFs: Chancen und Risiken von Solar-, Wind- oder Wasserstoff-ETFs Erneuerbare-Energien-ETFs: Chancen und Risiken von Solar-, Wind- oder Wasserstoff-ETFs
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Robotaxi-Boom

Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis

05.01.26 03:31 Uhr
Tesla-Aktie an der NASDAQ: Wedbush-Analyst prognostiziert Robotaxi-Boom 2026 | finanzen.net

Ein Analyst sieht für Tesla 2026 ein entscheidendes Jahr. Das Unternehmen könnte in dieser Phase erheblich an Wert gewinnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
375,95 EUR -17,25 EUR -4,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Wedbush-Analyst sieht 2026 als Schlüsselmoment für Tesla
• Teslas-Marktkapitalisierung könnte auf 2 bis 3 Billionen US-Dollar steigen
• Autonome Technologien könnten 2026 im Fokus von Teslas Wachstum stehen

Wer­bung

Wedbush-Analyst Daniel Ives schrieb am 15. Dezember 2025 auf X (ehemals Twitter), dass Tesla ein entscheidendes Jahr bevorstehe. Seiner Meinung nach könnte die Marktkapitalisierung des US-Unternehmens 2026 auf rund 2 Billionen US-Dollar steigen und bis Ende des Jahres sogar 3 Billionen US-Dollar erreichen.

Wer­bung

Tesla-Aktie erreicht Rekordhoch: Ives sieht großes Robotaxi-Potenzial

Ives beschreibt laut TipRanks, dass Tesla mithilfe von Elon Musk eine entscheidende Wachstumsphase erreichen wird. In diesem Zusammenhang prognostiziert er, dass Tesla 2026 Robotaxis in über 30 US-Städten einsetzen wird, wobei er das Potenzial von KI und autonomem Fahren auf mindestens eine Billion US-Dollar taxiert.

Am 14. Dezember postete ein X-Nutzer ein Video, das ein Tesla-Robotaxi ohne Sicherheitsfahrer in Austin, Texas zeigt. Elon Musk reagierte auf den Post und erklärte, dass Tesla nun autonome Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer teste.

Wer­bung

Ives, der auf TipRanks zu den Top-Analysten zählt, bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und gibt das höchste Kursziel unter Analysten an, welches bei 600 US-Dollar liegt.

Ives sieht schnellen Robotaxi-Ausbau bei Tesla

Ives geht davon aus, dass Teslas Robotaxi-Pläne in den kommenden Monaten deutlich an Tempo gewinnen werden, da die Regulierung für Full Self-Driving (FSD) unter Präsident Trump voraussichtlich gelockert wird, so TipRanks weiter. Laut Aussagen von Ives könnte Tesla trotz der Konkurrenz durch Waymo in den nächsten zehn Jahren rund 70 Prozent des globalen Marktes für autonome Fahrzeuge erobern. Er erwartet außerdem, dass der Einsatz von FSD auf über 50 Prozent steigen wird, was Geschäftsmodell und Margen des Unternehmens deutlich verbessern könnte.

Der Wedbush-Analyst bewertet die derzeitige Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar als Ausgangspunkt und schätzt, dass Tesla 2026 bis zu 3 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Er beschreibt 2026 als entscheidendes Jahr für Tesla, in dem Robotaxis schneller auf den Markt kommen werden und die Produktion des Cybercab beginnt. Experten gehen davon aus, dass das US-Unternehmen seine Testungen ausbauen wird und so den Weg für das Cybercab Model ebnen will, so ein Bericht auf Reuters.

Ives erwartet, dass Tesla bei seiner KI-Strategie deutliche Fortschritte machen wird und 2026 den Schwerpunkt auf Autonomie und Robotik legen wird. Seiner Einschätzung nach könnte dies einen Wendepunkt markieren, der das zukünftige Wachstum und die strategische Ausrichtung des Unternehmens entscheidend prägen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Kevork Djansezian/Freier Fotograf/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen