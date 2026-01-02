Tesla Aktie
Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal seien niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den Elektroautobauer im Schlussquartal 2025 reduziert./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST
