DAX 24.727 +0,8%ESt50 5.898 +0,8%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 -5,1%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.340 +1,6%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,17 +0,6%Gold 4.425 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich erwartet -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr 10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr
TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch mit Rücksetzer - Bilanz 2025 und Dividende überzeugen TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch mit Rücksetzer - Bilanz 2025 und Dividende überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
381,15 EUR +7,10 EUR +1,90 %
STU
446,81 USD -2,85 USD -0,63 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,25 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Underweight

14:41 Uhr
Tesla Underweight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
381,15 EUR 7,10 EUR 1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal seien niedriger als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (EPS) für den Elektroautobauer im Schlussquartal 2025 reduziert./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Underweight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 438,07		 Abst. Kursziel*:
-65,76%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 446,81		 Abst. Kursziel aktuell:
-66,43%
Analyst Name:
Ryan Brinkman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 335,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

14:41 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
22.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
19.12.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Robotaxi-Boom Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 150 Dollar
finanzen.net Aktien, Gold, Bitcoin und Co: Diese zehn Schlagzeilen interessierten Anleger 2025 am meisten
dpa-afx 'Vulkangruppen' für zahlreiche Anschläge verantwortlich
TraderFox Tesla-Jahresabsatz sinkt um 9 %: BYD übernimmt weltweite Marktführerschaft!
dpa-afx Ermittlungen zu Stromausfall noch bei Polizei
finanzen.net Vom Buchhändler zu einem der reichsten Menschen der Welt - Eine Kurzbiografie des Amazon-Gründers Jeff Bezos
finanzen.net Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst
finanzen.net Kühlung nicht das Problem: Wieso nicht die Klimaanlage die meiste E-Auto-Reichweite frisst
Deutsche Welle China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Deutsche Welle China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Benzinga This Tesla Rival Is Starting To Fizzle Out Despite Bullish Analyst Consensus: Momentum Score Drops
Benzinga Trump Heaps Praise On &#39;Well-Meaning&#39; Elon Musk After Weekend Dinner As The Tesla CEO Says 2026 Is Going To Be &#39;Amazing&#39;
Deutsche Welle China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Benzinga Gary Black Reveals Why Tesla Could Fall Behind Robotaxi Rivals: &#39;An Army Of Unknown Cheerleaders…&#39;
Benzinga After Michael Burry, This Top Fund Manager Says Tesla Stock Is At Least 5X Overpriced, Pegs Fair Value At $80 A Share
Benzinga Elon Musk Says SpaceX Will Target Producing 10,000 Starship Rockets Annually
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen