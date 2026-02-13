DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 -0,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.793 -0,7%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,08 -0,7%Gold4.919 -1,5%
Zwischendividende steigt

BHP-Aktie im Aufwind: Milliardendeal und Gewinnsprung beflügeln Bergbau-Riesen

17.02.26 08:46 Uhr
BHP-Aktie gesucht: Bergbaukonzern übertrifft Erwartungen und schließt Milliarden-Vertrag | finanzen.net

Der Bergbau-Riese BHP glänzt mit einem Gewinnsprung und hebt seine Zwischendividende überraschend deutlich an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BHP Group
31,30 EUR 0,72 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wheaton Precious Metals
120,35 EUR -2,45 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Kupferpreis
12.756,35 USD 37,60 USD 0,30%
News
Silberpreis
75,22 USD -1,39 USD -1,81%
News

Die BHP Group hat am Dienstag einen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 28 Prozent gemeldet und ihre Zwischendividende um fast die Hälfte angehoben. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt profitierte dabei von einer rekordverdächtigen Rally bei den Kupferpreisen.

Wer­bung

Silber-Vertrag unterzeichnet

Der Bergbaukonzern teilte ferner mit, dass er mit Wheaton Precious Metals einen Streaming-Vertrag über 4,3 Milliarden US-Dollar für Silber aus der Antamina-Mine in Peru unterzeichnet habe. Zudem strebe das Unternehmen an, aus ähnlichen Geschäften insgesamt bis zu 10 Milliarden Dollar zu erlösen. Dazu gehöre auch eine im Dezember unterzeichnete Vereinbarung über Strominfrastruktur im Wert von 2 Milliarden Dollar.

BHP steigert Nettogewinn

BHP mit Sitz in Melbourne, Australien, teilte mit, dass der Nettogewinn in den sechs Monaten bis Dezember 5,64 Milliarden Dollar betragen habe. Im Vorjahreszeitraum waren es 4,42 Milliarden Dollar gewesen.

Der bereinigte Gewinn, eine viel beachtete Rentabilitätskennziffer, die einige einmalige Belastungen herausrechnet, stieg um 22 Prozent auf 6,20 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn von BHP übertraf damit eine von Visible Alpha erstellte Konsensschätzung von 6,03 Milliarden Dollar.

Wer­bung

Zwischendividende erhöht

Die Direktoren des Unternehmens beschlossen eine Zwischendividende von 73 US-Cent je Aktie nach 50 Cent je Aktie vor einem Jahr.

Dies entspreche einer Ausschüttung von 60 Prozent des bereinigten Gewinns, so BHP. Der Konzern hat sich verpflichtet, in jeder Berichtsperiode mindestens 50 Prozent des bereinigten zurechenbaren Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen umgerechnet 50 Prozent gezahlt.

Die Dividende spiegele "eine starke operative Leistung, eine disziplinierte Kapitalallokation und die Zuversicht in unseren Ausblick" wider, sagte Chief Executive Mike Henry.

Wer­bung

So reagiert die BHP-Aktie

An der Börse in Sydney ging es daraufhin am Dienstag für die BHP-Aktie schlussendlich um 4,73 Prozent auf 52,74 AUD nach oben.

Dow Jones Newswires

