DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 ±-0,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.793 -0,7%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,07 -0,7%Gold4.922 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus erwartet -- Nikkei tiefer - China-Börsen ruhen feiertagsbedingt -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
BHP-Aktie im Aufwind: Milliardendeal und Gewinnsprung beflügeln Bergbau-Riesen BHP-Aktie im Aufwind: Milliardendeal und Gewinnsprung beflügeln Bergbau-Riesen
Tesla-Aktie: Spitzenplatz für den Model Y bei den Top Picks 2026 von Consumer Reports Tesla-Aktie: Spitzenplatz für den Model Y bei den Top Picks 2026 von Consumer Reports
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Teuerung

Deutsche HVPI-Inflation klettert im Januar

17.02.26 08:25 Uhr
Inflationsschub: HVPI in Deutschland steigt | finanzen.net

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Januar leicht gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,1 (Vormonat: 2,0) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. Januar. Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,1 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Wer­bung

In der nationalen Berechnung stieg die jährliche Inflationsrate auf 2,1 (Vormonat: 1,8) Prozent. Im Vergleich zum Vormonat kletterten die Preise um 0,1 Prozent. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.

"Die Teuerung der Verbraucherpreise insgesamt hat sich zum Jahresanfang verstärkt", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. "Vor allem verteuerten sich Nahrungsmittel im Januar stärker als in den vorangegangenen Monaten."

Die Inflationsrate ohne Energie und die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, lag im Januar bei 2,5 Prozent.

Von Andreas Plecko

DOW JONES

Bildquellen: Andrey Esin / Shutterstock.com, Meryll / Shutterstock.com