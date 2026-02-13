DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -1,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.793 -0,7%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,04 -0,8%Gold4.919 -1,5%
Bergbaukonzern BHP verdient dank hoher Kupferpreise deutlich mehr

17.02.26 08:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BHP Group
31,30 EUR 0,72 EUR 2,35%
MELBOURNE (dpa-AFX) - Steigende Preise vor allem für Kupfer haben dem Bergbaukonzern BHP Group im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (bis Ende Juni) deutlich Auftrieb gegeben. Unter dem Strich stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich in den ersten sechs Monaten um 22 Prozent auf 6,2 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Dienstag in Melbourne mit. Konzernchef Mike Henry führte die gute Geschäftsentwicklung vor allem auf den jahrelangen Ausbau des Kupfergeschäfts zurück. Die Preise für das vor allem für die Elektrifizierung wichtige Metall sind in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Die Aktien stiegen in Sydney deutlich und legten zeitweise um über 7 Prozent zu.

"Dieses Halbjahr ist ein Meilenstein für BHP", sagte Henry laut Mitteilung. In den sechs Monaten habe das Kupfergeschäft etwas mehr als die Hälfte zum operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) in Höhe von knapp 15,5 Milliarden Dollar beigesteuert. Mit vier vielversprechenden Wachstumsoptionen in Chile, Argentinien, Arizona und Südaustralien sei der Konzern gut positioniert, um von den prognostizierten höheren langfristigen Kupferpreisen zu profitieren.

Im ersten Halbjahr verzeichnete der Kupferbereich einen Anstieg des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 59 Prozent auf 8 Milliarden Dollar. Die Erträge aus dem Eisenerzgeschäft, das nach wie vor fast die Hälfte des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmacht, stiegen um vier Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar. Derzeit führt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge schwierige Verhandlungen in China mit dem staatlichen Eisenerzkäufer. Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt hat dafür gesorgt, dass eine Welle von überschüssigem Stahl aus China auf den Markt kommt, was die Preise drückt./mne/err/stk

20.08.2024BHP Billiton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.08.2022BHP Billiton NeutralUBS AG
12.12.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
24.10.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
05.10.2012BHP Billiton buyUBS AG
12.12.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
24.10.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
05.10.2012BHP Billiton buyUBS AG
04.10.2012BHP Billiton overweightMorgan Stanley
03.10.2012BHP Billiton buyUBS AG
20.08.2024BHP Billiton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.08.2022BHP Billiton NeutralUBS AG
20.10.2011BHP Billiton haltenIndependent Research GmbH
22.04.2010BHP Billiton haltenIndependent Research GmbH
14.12.2009BHP Billiton abwartenEuro am Sonntag
23.03.2009BHP Billiton underperformCredit Suisse Group

