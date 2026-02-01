DAX 24.724 +0,8%ESt50 5.971 +0,4%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.649 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 65,95 -6,7%Gold 4.772 -1,9%
Heute im Fokus
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Tesla Aktie

356,65 EUR -6,85 EUR -1,88 %
STU
421,75 USD +5,24 USD +1,26 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 1,21 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

RBC Capital Markets

Tesla Outperform

13:41 Uhr
Tesla Outperform
Tesla
356,65 EUR -6,85 EUR -1,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Anlegerfragen nach dem Quartalsbericht ein. Besonders im Fokus stünden die Ambitionen im Bereich Humanoide Roboter./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:57 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 430,41		 Abst. Kursziel*:
16,17%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 421,75		 Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 348,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

