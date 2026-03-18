Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

40,03 EUR -0,45 EUR -1,11 %
34,56 GBP -0,06 GBP -0,17 %
Marktkap. 225,68 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Barclays Capital

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

10:11 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Wiederherstellung der beschädigten Ölproduktionsanlage Pearl Gas-to-Liquid in Katar dürfte Monate in Anspruch nehmen, vermutete Lydia Rainforth am Donnerstag. Die Anlage sei zur Bauzeit im Jahr 2008 die größte eigenständige Investition von Shell gewesen mit geschätzten 18 bis 19 Milliarden US-Dollar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,55 £		 Abst. Kursziel*:
30,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,56 £		 Abst. Kursziel aktuell:
30,23%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

