Top News
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft
Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX richtungslos mit leichtem Abwärtsdruck
London Stock Exchange (LSE) Aktie

104,40 EUR +0,30 EUR +0,29 %
94,63 CHF -0,44 CHF -0,47 %
Marktkap. 51,32 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

RBC Capital Markets

London Stock Exchange (LSE) Outperform

09:06 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Outperform
London Stock Exchange (LSE)
104,40 EUR 0,30 EUR 0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) mit einem Kursziel von 13.600 Pence auf "Outperform" belassen. Starke Ergebnisse hätten im ersten Quartal erneut gezeigt, dass der Börsenbetreiber dazu in der Lage sei, mit höheren Umsätzen von erhöhter Marktvolatilität zu profitieren, schrieb Ben Bathurst in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Vor diesem Hintergrund begutachtete er nun die Handelsvolumina zum Beginn des zweiten Quartals. Im April hätten sie einen Tick unter dem hohen Vorjahreswert gelegen, doch Anfang Mai sei das Wachstum wieder angesprungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
136,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
104,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

