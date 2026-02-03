DAX24.442 -0,7%Est505.917 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -8,4%Nas22.701 -0,9%Bitcoin57.624 -7,1%Euro1,1792 -0,1%Öl67,34 -2,3%Gold4.851 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erholung

LSE-Aktie gewinnt stark - Deutsche Börse zieht mit nach oben

05.02.26 15:57 Uhr
Starke LSE-Aktie zieht Deutsche Börse mit nach oben | finanzen.net

Die Aktien von London Stock Exchange haben sich am Donnerstag ein gutes Stück von ihrem jüngsten Kurseinbruch erholt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
211,00 EUR 4,70 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
London Stock Exchange (LSE)
90,50 EUR 7,50 EUR 9,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Londoner Börsenbetreibers zogen im London zuletzt um 6,78 Prozent auf 76,56 Pfund an und setzten sich damit an die Spitze des FTSE 100. Der Londoner Leitindex fiel hingegen um knapp ein Prozent.

Wer­bung

Am Dienstag hatte die Furcht, dass das Datenbankgeschäft von London Stock Exchange (LSE) durch Künstliche Intelligenz (KI) in Bedrängnis geraten könnte, die Aktien auf Talfahrt geschickt. Nach einem Stabilisierungsversuch am Mittwoch folgte nun eine deutliche Gegenreaktion nach oben. Analysten der Banken JPMorgan und Goldman Sachs wollten die Auswirkungen von KI auf das Daten- und Analysegeschäft der London Stock Exchange nicht überbewerten.

Enrico Bolzoni von JPMorgan etwa schrieb, dass KI-Unternehmen eher Partnerschaften mit Datenfirmen wie LSE eingingen, als diese zu ersetzen. Der Experte verwies auf eine Ankündigung vom Oktober, wonach die London Stock Exchange mit dem KI-Konzern Anthropic zusammenarbeite und dessen Sprachmodell Claude Zugang zu den Daten des britischen Unternehmens gewähre.

Auch positive Unternehmensnachrichten zu der zu LSE gehörenden Handelsplattform Tradeweb trieben den Kurs der Briten an. Das starke Quartal der Tochter unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst von der kanadischen Bank RBC. Er glaubt ebenfalls, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist.

Wer­bung

Im Kielwasser von LSE stiegen die Papiere der Deutschen Börse an der DAX-Spitze via XETRA um 2,28 Prozent auf 210,60 Euro. /la/mis/he

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
26.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
23.01.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
22.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
22.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Deutsche Börse KaufenDZ BANK
22.01.2026Deutsche Börse OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Deutsche Börse HoldWarburg Research
22.01.2026Deutsche Börse NeutralUBS AG
22.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen