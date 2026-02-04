DAX24.449 -0,6%Est505.921 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -7,2%Nas22.674 -1,0%Bitcoin57.998 -6,5%Euro1,1800 -0,1%Öl67,76 -1,7%Gold4.872 -1,9%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage
NASDAQ Composite-Performance

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verliert am Mittag

05.02.26 18:00 Uhr
Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verliert am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,77 Prozent auf 22.727,86 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,31 Prozent auf 22.604,02 Punkte an der Kurstafel, nach 22.904,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22.461,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22.841,28 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,75 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23.395,82 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23.499,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.692,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,19 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23.988,26 Punkten. 22.461,14 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FormFactor (+ 17,54 Prozent auf 84,12 USD), InterDigital (+ 15,33 Prozent auf 362,00 USD), AXT (+ 11,01 Prozent auf 20,82 USD), Astro-Med (+ 9,71 Prozent auf 9,83 USD) und Align Technology (+ 9,41 Prozent auf 176,48 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Geospace Technologies (-35,31 Prozent auf 10,35 USD), ScanSource (-16,69 Prozent auf 36,93 USD), Omnicell (-15,25 Prozent auf 39,57 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-12,70 Prozent auf 112,69 USD) und AMERCO (-10,74 Prozent auf 52,70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18.921.762 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,713 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

