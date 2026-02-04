DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -8,9%Nas22.656 -1,1%Bitcoin56.087 -9,6%Euro1,1800 -0,1%Öl67,90 -1,5%Gold4.857 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet
Überraschung bleibt aus: Europäische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert Überraschung bleibt aus: Europäische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wettbewerbsdruck

Novo Nordisk-Aktie -7%: Hims & Hers Health bringt wohl günstige Wegovy-Kopie - Auch Eli Lilly-Aktie unter Druck

05.02.26 18:24 Uhr
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Preisbrecher-Attacke aus den USA belastet Kurs - NYSE-Aktien von Eli Lilly und Hims & Hers Health im Blick | finanzen.net

Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly sind am Donnerstag unter Druck geraten. Die Papiere von Hims & Hers Health springen hingegen an. Das sind die Grüne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
877,10 EUR -60,40 EUR -6,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hims & Hers Health
19,80 EUR -0,89 EUR -4,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das US-Telemedizinunternehmen Hims & Hers Health eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk für einen Einführungspreis von 49 US-Dollar im Monat auf den Markt bringen wolle. Danach sollen Patienten mit einem Fünf-Monats-Bestellplan 99 Dollar monatlich zahlen, was rund 100 Dollar weniger wäre als das was Novo laut Reuters verlangt.

Wer­bung

Die Aktien von Novo Nordisk knickten daraufhin ein und verloren in Kopenhagen letztlich 7,87 Prozent auf 280,65 DKK. Sie waren bereits am Vortag stark unter Druck geraten, nachdem der Geschäftsausblick des dänischen Pharmakonzerns enttäuscht hatte. So läuft der US-Pharmakonzern Lilly im Milliardengeschäft der direkten Konkurrentin immer weiter davon.

Die Lilly-Aktien, die tags zuvor nach einem starken Ausblick noch um gut zehn Prozent zugelegt hatten, geraten am Donnerstag ebenfalls unter Druck und geben an der NYSE zeitweise 6,57 Prozent auf 1.034.43 US-Dollar nach.

Im Gegenzug springen die Hims & Hers Health-Papiere an der NYSE zeitweise um 0,86 Prozent auf 24,61 US-Dollar an.

Wer­bung

/mis/he

KOPENHAGEN/NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
11:36Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
08:21Novo Nordisk NeutralUBS AG
04.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:36Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:21Novo Nordisk NeutralUBS AG
03.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
22.01.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen