Amazon- und Novo Nordisk-Aktien im Blick: Amazon Pharmacy nimmt Wegovy-Pille ins Sortiment auf
Amazon Pharmacy hat damit begonnen, die Wegovy-Abnehm-Pille von Novo Nordisk über Krankenversicherungspläne und Barzahlungsoptionen anzubieten.
Kunden mit einer kommerziellen Versicherung werden mindestens 25 US-Dollar für einen Monatsvorrat zahlen, während die Kosten für Personen ohne Versicherung bei 149 Dollar pro Monat beginnen. Die US-Arzneimittelaufsicht Food and Drug Administration (FDA) hatte die orale Pillen-Verabreichungsform von Wegovy, einem GLP-1-Präparat, im vergangenen Monat zugelassen.
GLP-1 ist ein natürliches Hormon, das hilft, den Blutzuckerspiegel und den Appetit zu regulieren. Analysten sagten, dass orale Formen von GLP-1-Medikamenten den Zugang erweitern könnten, da sie kostengünstiger in der Herstellung seien und Patienten ansprechen dürften, die Nadeln scheuen.
Für die Papiere von Novo Nordisk geht es im heimischen Handel zeitweise um 3,92 Prozent aufwärts auf 384,90 DKK. Die Amazon-Aktie verliert derweil um 0,76 Prozent auf 244,41 US-Dollar.
