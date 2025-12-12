DAX 24.308 +0,5%ESt50 5.760 +0,7%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.514 +1,8%Euro 1,1744 +0,0%Öl 61,00 -0,4%Gold 4.338 +0,8%
Novo Nordisk Aktie

42,75 EUR -0,06 EUR -0,13 %
STU
42,78 EUR -0,22 EUR -0,51 %
GVIE
Marktkap. 191,06 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

12:01 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
42,75 EUR -0,06 EUR -0,13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston nach Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse. Die Daten zeigten die erwartete Markterholung nach "Thanksgiving"./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
295,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,67 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
382,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:01 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12.12.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
09.12.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

