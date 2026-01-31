Deutsche Bank AG

Scout24 Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer ihrem am Montag vorliegenden Kommentar anlässlich der Verfügbarkeit von ImmoScout24 als ChatGPT-App./ag/he

