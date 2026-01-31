DAX 24.781 +1,0%ESt50 6.003 +0,9%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +2,2%Nas 23.607 +0,6%Bitcoin 66.922 +3,1%Euro 1,1806 -0,4%Öl 66,14 -6,5%Gold 4.691 -3,6%
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
83,45 EUR -0,65 EUR -0,77 %
STU
Marktkap. 6,07 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Deutsche Bank AG

Scout24 Buy

15:51 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
Scout24
83,45 EUR -0,65 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer ihrem am Montag vorliegenden Kommentar anlässlich der Verfügbarkeit von ImmoScout24 als ChatGPT-App./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,05 €		 Abst. Kursziel*:
60,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,18%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

15:51 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
19.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

