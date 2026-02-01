DAX24.802 +1,1%Est506.010 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,26 -6,5%Nas23.620 +0,7%Bitcoin66.980 +3,2%Euro1,1803 -0,4%Öl66,04 -6,6%Gold4.655 -4,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- US-Börsen drehen ins Plus -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber & Kryptos auf Talfahrt -- SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag
Börsenfeiertage an der Frankfurter Börse 2026: Dann haben DAX, TecDAX & Co. handelsfrei Börsenfeiertage an der Frankfurter Börse 2026: Dann haben DAX, TecDAX & Co. handelsfrei
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagnachmittag

02.02.26 17:23 Uhr
Kryptokurse aktuell: Ihr Update am Nachmittag | finanzen.net

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61.672,2935 CHF 2.169,0053 CHF 3,65%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66.980,2948 EUR 2.066,9525 EUR 3,18%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57.916,0759 GBP 1.677,5564 GBP 2,98%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.299.776,1215 JPY 360.461,4954 JPY 3,02%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
79.051,6381 USD 2.137,6345 USD 2,78%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.857,8023 CHF 104,2030 CHF 5,94%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.017,6993 EUR 104,6624 EUR 5,47%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.744,6509 GBP 87,2664 GBP 5,27%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
370.515,6918 JPY 18.656,5916 JPY 5,30%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.381,3338 USD 114,6298 USD 5,06%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
82,1459 CHF 4,1008 CHF 5,25%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
89,2160 EUR 4,0751 EUR 4,79%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
77,1427 GBP 3,3797 GBP 4,58%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
16.382,9872 JPY 723,2663 JPY 4,62%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
105,2948 USD 4,4136 USD 4,38%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,2877 CHF 0,0544 CHF 4,41%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,3986 EUR 0,0531 EUR 3,95%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,2093 GBP 0,0437 GBP 3,75%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
256,8230 JPY 9,3638 JPY 3,78%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,6506 USD 0,0565 USD 3,54%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
607,4320 CHF 20,2175 CHF 3,44%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
659,7124 EUR 19,1082 EUR 2,98%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
570,4357 GBP 15,4400 GBP 2,78%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
121.144,8009 JPY 3.320,4174 JPY 2,82%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:10 gewinnt Bitcoin 2,69 Prozent auf 78.980,04 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 76.914,00 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 11,3 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 4,29 Prozent auf 61,01 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 58,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 4,82 Prozent auf 2.375,96 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.266,70 US-Dollar.

Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 4,77 Prozent auf 540,50 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 515,89 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,594 US-Dollar am Vortag auf 1,645 US-Dollar nach oben (3,16 Prozent).

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 408,27 US-Dollar am Vortag auf 407,34 US-Dollar nach unten (0,23 Prozent).

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Cardano-Kurs 5,13 Prozent stärker bei 0,3011 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2864 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1823 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1751 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,2843 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2847 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Montagnachmittag hinzu. Um 2,52 Prozent auf 778,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 759,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Dogecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 4,76 Prozent auf 0,1094 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dogecoin-Kurs noch bei 0,1045 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:10 auf. Es geht 3,94 Prozent auf 104,86 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 100,88 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 3,19 Prozent auf 10,24 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 9,921 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 5,30 Prozent auf 9,924 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,424 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergauf. Sui steigt 4,34 Prozent auf 1,153 US-Dollar, nach 1,105 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com