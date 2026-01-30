Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Palantir.
Werte in diesem Artikel
Palantir öffnet am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,230 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 62,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 827,5 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,715 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 4,39 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,87 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Palantir News
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com