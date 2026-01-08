KI-Rally

Investoren erlebten mit Palantir einen echten Höhenflug: Die Aktie knackte nach dem Truist-Upgrade neue Widerstände. Doch aktuell scheint die Euphorie verflogen.

Starke KI-Fantasie treibt Palantir auf neue Höhen

Palantir gehörte zuletzt zu den Überfliegern an der Börse. Nachdem sich die Aktie zuletzt der Marke von 190 US-Dollar genähert hatte, konsolidierte sie am 8. Januar jedoch mit einem moderaten Rücksetzer um rund 2 Prozent. Am Mittwoch hatte das Papier zeitweise noch einen Kurssprung geschafft, nachdem die Investmentbank Truist ihr Votum von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben hatte. Wie 24/7 Wall St berichtet, reichte diese Analystenentscheidung aus, um kurzfristig neue Käufer in die Aktie zu locken und für einen Kursanstieg zu sorgen. Am Freitag zeigt sich die Palantir-Aktie an der NASDAQ erneut schwächer: Zeitweise verlieren die Papiere 0,87 Prozent auf 175,21 US-Dollar. [1][2]

Analysten sehen Palantir als KI-Gewinner

Der Grund für den Optimismus: Truist glaubt, dass die breite Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) die technologische Entwicklung der nächsten fünf bis zehn Jahre drastisch beschleunigen wird. Palantir sieht die Bank dabei in einer "einzigartigen Marktposition", da das Unternehmen schon heute mit seinen Software-Plattformen sowohl im Regierungs- als auch Unternehmensbereich präsent ist. Damit könne Palantir von der stürmischen Nachfrage nach leistungsfähigen KI-Lösungen besonders stark profitieren. [1]

Technische Chart-Ausbrüche bestätigen Trend

Die Charttechnik sendet ebenfalls positive Signale: Palantir hat im Zuge der Rally den 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt klar nach oben durchbrochen. Das gilt unter Börsianern als klassisches Kaufsignal zum Einstieg, weil es oft einen neuen Trend bestätigt. Die Anleger sehen damit auch kurzfristig weiter Potenzial für Kursgewinne, wenn das Momentum anhält. [1][2]

Jahresrally von 150 Prozent entfacht Bewertungshitze

Der Hype um KI-Anwendungen spiegelt sich deutlich in der Performance 2026. Die Palantir-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten fast 160 Prozent zugelegt. Getrieben wird dieser Höhenflug von der Erwartung, dass Palantir eine Schlüsselfigur im KI-Boom werden könnte, vor allem durch wiederkehrende Lizenzumsätze sowie Deals im Regierungs- und Enterprise-Sektor. Doch Mahner warnen: Die Bewertung ist hoch und das Sentiment sehr von der weiteren KI-Nachfrage abhängig. Für Neueinsteiger bleibt das Umfeld daher chancenreich, aber auch nervös. [3]

Fazit: Chancen und Nervenkitzel für Anleger

Das KI-Momentum bleibt der entscheidende Treiber für Palantirs Börsenstory, wie der jüngste Analysten-Optimismus und Kursausbruch zeigen. Wer investiert, surft aktuell auf einer Welle satter Gewinne, sollte aber die Risiken bei einer möglichen Abkühlung des KI-Hypes nicht unterschätzen. [1][2][3]

Quellen