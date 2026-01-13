Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich

NASDAQ 100-Kursverlauf

Heute legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 25.529,26 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,640 Prozent fester bei 25.710,60 Punkten in den Handel, nach 25.547,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.444,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.735,48 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,342 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.132,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24.657,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.091,25 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,28 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 25.873,18 Punkten. Bei 25.086,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 7,76 Prozent auf 362,75 USD), CoStar Group (+ 3,09 Prozent auf 65,34 USD), Gilead Sciences (+ 3,01 Prozent auf 124,91 USD), Broadcom (+ 2,53 Prozent auf 351,71 USD) und Lam Research (+ 2,52 Prozent auf 222,96 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Constellation Energy (-9,82 Prozent auf 307,71 USD), Atlassian (-7,71 Prozent auf 118,55 USD), AppLovin (-6,30 Prozent auf 568,76 USD), Palantir (-3,45 Prozent auf 170,96 USD) und eBay (-3,16 Prozent auf 93,03 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.649.209 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,47 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net