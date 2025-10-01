Unser neuer ETF

Mit dem neuen MSCI World ETF von finanzen.net investierst Du breit gestreut in über 1.300 Unternehmen aus 23 Ländern - zu minimalen Kosten und bei finanzen.net zero besonders flexibel.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das Basis­informations­blatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlage­entscheidung treffen.

Der MSCI World ist für viele Anleger das Fundament ihres Portfolios. Mit nur einem einzigen Finanzprodukt sicherst Du Dir Beteiligungen an mehr als 1.300 Top-Unternehmen wie Nvidia, Apple, Nestlé oder Toyota - und partizipierst damit breit gestreut an der Entwicklung führender Konzerne aus aller Welt.

Seit 2011 erzielte der MSCI World in 10 von 14 Jahren, im Zeitraum 2020 bis 2024 in 4 von 5 Jahren eine positive Rendite. 1

MSCI World 2024 2023 2022 2021 2020 Performance +19,19 % +24,42 % -17,73 % +22,35 % +16,50 % Quelle: MSCI.com Risikohinweis: Die Wert­entwicklung der Vergangenheit ist keinesfalls ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse oder garantiert die zukünftige Wert­entwicklung. Kapital­anlagen sind mit Risiken verbunden. Daher erhalten Anleger das ursprünglich angelegte Kapital möglicher­weise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die Wert­entwicklung der Produkte wird nicht garantiert.

Der neue Finanzen.net MSCI World UCITS E­T­F

Ab sofort bietet Dir finanzen.net eine neue und innovative Möglichkeit, mit der Du besonders günstig, effizient und diversi­­fiziert in den MSCI World Net Total Return USD Index und damit in die weltgrößten Aktien investieren kannst:

Gemeinsam mit Amundi, dem größten europäischen ETF-Anbieter 2 , hat finanzen.net den Finanzen.net MSCI World UCITS ETF entwickelt.

In den Finanzen.net MSCI World ETF kannst Du einfach und kosten­günstig über Deine Bank oder Deinen Broker investieren. Tipp: Wenn Du bereits per Sparplan in den MSCI World investierst, kannst Du durch einen Wechsel in den neuen 'Finanzen.net MSCI World' womöglich Monat für Monat Gebühren sparen. Extra-Tipp: Über finanzen.net zero sparst Du Dir zusätzlich Gebühren, die Deine Bank berechnet, denn bei ZERO fallen weder Depot- noch Ordergebühren an. Außer marktüblichen Spreads fallen keine Kosten an.

Zum Investieren benötigst Du die Wertpapier­kennummer oder ISIN:

WKN: ETF300

ISIN: FR001400YYJ0

Vergleich: Finanzen.net MSCI World vs. andere beliebte ETFs

Der Finanzen.net MSCI World UCITS ETF bildet den MSCI World Index besonders günstig ab. Als Anleger profitierst Du von folgenden Vorteilen:

Sehr niedrige Gesamtkostenquote (TER 0,12 %)

Physische Replikation der enthaltenen Aktien

Erträge/Dividenden werden reinvestiert (thesaurierend)

Investieren mit Deutschlands größtem Börsenportal finanzen.net und Amundi, dem größten euröpäischen E­T­F-Anbieter 2

Beim Erwerb über finanzen.net ZERO besonders flexibel und günstig besparen

Finanzen.net und Amundi bieten Dir mit dem Finanzen.net MSCI World UCITS ETF einen besonders kostengünstigen Zugang zum MSCI World - hier ein Vergleich mit ausgewählten ETFs.

MSCI World-ETFs WKN Kosten p.a. (TER) Ertrags­verwendung Replikation Finanzen.net MSCI World UCITS ETF ETF300 0,12 % thesaurierend physisch iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) A0RPWH 0,20 % thesaurierend physisch HSBC MSCI World UCITS ETF USD A1C9KK 0,15 % ausschüttend physisch Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C DBX1MW 0,45 % thesaurierend synthetisch

Dieser Vergleich berücksichtigt lediglich eine Auswahl beliebter Anbieter, bei denen höhere Kosten (TER) anfallen.

Fazit: Mit dem Finanzen.net MSCI World ETF kombinierst Du weltweite Diversifikation mit einem der günstigsten Kostenmodelle am Markt - ideal für Deinen langfristigen Vermögensaufbau.

Flexibel investieren und sparen mit finanzen.net zero

Bei finanzen.net zero kannst Du direkt oder via Sparplan in den neuen finanzen.net MSCI World-ETF investieren. Bei ZERO profitierst Du von echter Flexibilität:

Investiere direkt oder per Sparplan: Bei ZERO kannst Du schon ab einer Sparrate von einem Euro loslegen.

Bleib flexibel: Bei ZERO kannst Du Deinen Sparplan wöchentlich, zwei­wöchentlich, monatlich oder quartalsweise ausführen lassen.

Dynamisiere Deinen Sparplan: Auf Wunsch kannst Du Deine Sparrate automatisch dynamisieren - selbstverständlich ohne zusätzliche Kosten.

Große Sparplan-Auswahl: Investiere dauerhaft ohne Gebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) per Sparplan in alle verfügbaren Amundi-ETFs und tausende weitere Finanzprodukte: Aktien, Kryptos, Fonds und ETFs.

Weitere Informationen zum finanzen.net MSCI World-ETF

Informiere Dich hier bei über den Finanzen.net MSCI World-ETF:

Wichtige Hinweise:

1) Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keinesfalls ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse oder garantiert die zukünftige Wertentwicklung. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Daher erhalten Anleger das ursprünglich angelegte Kapital möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die Wertentwicklung der Produkte wird nicht garantiert.

2) Basierend auf Daten von ETFGI zum Ende Juni 2025 ist Amundi ETF der führende ETF-Anbieter mit Hauptsitz in Europa auf dem europäischen Markt.



Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketing­mitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder. Gemäß den geltenden Vorschriften können Anlegern zum Zeitpunkt der Zeichnung des betreffenden Produkts weitere Informationen zu solchen Zahlungen oder Erstattungen mitgeteilt werden.



Risikohinweis: Diese Marketing­mitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Daher erhalten Anleger das ursprünglich angelegte Kapital möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die Wert­entwicklung der Produkte wird nicht garantiert. Wert­entwicklungen der Vergangenheit stellen keinesfalls einen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse dar.

Bevor Sie in das jeweilige Produkt investieren, sollten Anleger unabhängige Finanz-, Steuer-, buch­halterische und Rechtsberatung einholen. Die zukünftige Wert­entwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die frühere Wert­entwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.



Potenzielle Anleger müssen vor der Zeichnung die Angebots­unterlagen (Basis­informations­blatt und Verkaufs­prospekt) des Fonds lesen. Die deutsche Fassung des Verkaufs­prospekts des luxem­burgischen OGAW ETFs sowie das deutsche Basis­informations­blatt sind kostenlos auf www.amundi.de und www.amundietf.de verfügbar. Die Unterlagen können ebenfalls am Sitz der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) bezogen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Amundi Regelungen in Bezug auf Anteile/Aktien des Fonds, die für die Vermarktung in einem Mitgliedstaat der EU geschaffen wurden und bezüglich derer sie eine Mitteilung gemacht hat, widerrufen kann.

Eine Zusammenfassung der Informationen zu den Rechten der Anleger und kollektiven Rechts­durchsetzungs­mechanismen können auf der Seite mit den rechtlichen Bestimmungen für Amundi ETFs unter diesem Link (Information Beschwerdemanagement) abgerufen werden.

Anteile eines bestimmten OGAW ETF, die von einer Verwaltungs­gesellschaft verwaltet und am Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an die Verwaltungs­gesellschaft zurückverkauft werden. Anleger müssen die Anteile mit der Unterstützung eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren anfallen. Außerdem ist es möglich, dass Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Betrag als den aktuellen Netto­inventarwert bezahlen und bei deren Verkauf weniger als den aktuellen Netto­inventarwert erhalten.