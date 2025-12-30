DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.819 +0,3%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Performance der Tech-Werte

4. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

01.01.26 03:45 Uhr
Die stärksten und schwächsten TecDAX-Performer des vierten Quartals 2025 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im abgelaufenen Jahresviertel.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.622,3 PKT 22,5 PKT 0,62%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte des vierten Quartals 2025

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in Q4 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.09.2025 und dem 30.12.2025. Stand ist der 30.12.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: HENSOLDT

HENSOLDT: -33,45 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 29: IONOS

IONOS: -32,70 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 28: TeamViewer

TeamViewer: -30,18 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 27: Kontron

Kontron: -16,67 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 26: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -16,25 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 25: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -14,37 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 24: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -11,93 Prozent

Quelle: evotec

Platz 23: SAP SE

SAP SE: -8,58 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 22: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -5,12 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 21: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -4,65 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 20: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -2,39 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 19: Ottobock

Ottobock: 0 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 18: CANCOM SE

CANCOM SE: 1,91 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 17: United Internet

United Internet: 3,05 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 16: QIAGEN

QIAGEN: 3,08 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 15: ATOSS Software

ATOSS Software: 4,91 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 14: Siltronic

Siltronic: 4,94 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 13: freenet

freenet: 7,79 Prozent

Quelle: freenet

Platz 12: Drägerwerk

Drägerwerk: 10,16 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 11: Bechtle

Bechtle: 11,31 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 10: Infineon

Infineon: 13,64 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 9: JENOPTIK

JENOPTIK: 13,91 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 8: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 17,32 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 7: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 18,44 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 6: 1&1

1&1: 23,13 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 5: Sartorius vz

Sartorius vz: 24,91 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 4: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 28,75 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 3: Nordex

Nordex: 33,58 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 2: Nagarro SE

Nagarro SE: 46,92 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 1: SMA Solar

SMA Solar: 58,36 Prozent

Quelle: SMA Solar

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

