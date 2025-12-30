4. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in Q4 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.09.2025 und dem 30.12.2025. Stand ist der 30.12.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: HENSOLDT
HENSOLDT: -33,45 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 29: IONOS
IONOS: -32,70 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: TeamViewer
TeamViewer: -30,18 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 27: Kontron
Kontron: -16,67 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 26: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -16,25 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 25: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -14,37 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 24: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -11,93 Prozent
Quelle: evotec
Platz 23: SAP SE
SAP SE: -8,58 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 22: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -5,12 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 21: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -4,65 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 20: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -2,39 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 19: Ottobock
Ottobock: 0 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 18: CANCOM SE
CANCOM SE: 1,91 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 17: United Internet
United Internet: 3,05 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 16: QIAGEN
QIAGEN: 3,08 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 15: ATOSS Software
ATOSS Software: 4,91 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 14: Siltronic
Siltronic: 4,94 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 13: freenet
freenet: 7,79 Prozent
Quelle: freenet
Platz 12: Drägerwerk
Drägerwerk: 10,16 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 11: Bechtle
Bechtle: 11,31 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 10: Infineon
Infineon: 13,64 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 9: JENOPTIK
JENOPTIK: 13,91 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 8: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 17,32 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 7: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 18,44 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 6: 1&1
1&1: 23,13 Prozent
Quelle: 1&1 AG
Platz 5: Sartorius vz
Sartorius vz: 24,91 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 4: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 28,75 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 3: Nordex
Nordex: 33,58 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 2: Nagarro SE
Nagarro SE: 46,92 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 1: SMA Solar
SMA Solar: 58,36 Prozent
Quelle: SMA Solar
