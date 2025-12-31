DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.410 +0,2%Euro1,1740 -0,1%Öl61,24 -1,0%Gold4.356 +0,4%
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen
Budgetplanung für Anleger: Wie man seine Finanzen realistisch aufstellt Budgetplanung für Anleger: Wie man seine Finanzen realistisch aufstellt
Tech-Branche im Fokus

2025: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in diesem Jahr

31.12.25 02:50 Uhr
TecDAX: Tops und Flops der Tech-Branche im Jahr 2025 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im zurückliegenden Jahr.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.622,3 PKT 22,5 PKT 0,62%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte 2025

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.12.2024 und dem 30.12.2025. Stand ist der 30.12.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: TeamViewer

TeamViewer: -36,61 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 29: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -33,50 Prozent

Quelle: evotec

Platz 28: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -19,55 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 27: JENOPTIK

JENOPTIK: -12,79 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Wer­bung

Platz 26: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -12,27 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 25: QIAGEN

QIAGEN: -12,24 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 24: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -12,13 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 23: SAP SE

SAP SE: -11,83 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 22: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -4,26 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 21: Nagarro SE

Nagarro SE: -3,66 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 20: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -0,85 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 19: Ottobock

Ottobock: 0 Prozent

Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Platz 18: ATOSS Software

ATOSS Software: 1,05 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 17: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 2,88 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Wer­bung

Platz 16: Siltronic

Siltronic: 5,16 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 15: freenet

freenet: 6,54 Prozent

Quelle: freenet

Platz 14: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 13,70 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 13: CANCOM SE

CANCOM SE: 14,67 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 12: Sartorius vz

Sartorius vz: 14,87 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 11: Kontron

Kontron: 17,16 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 10: Infineon

Infineon: 20,16 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 9: IONOS

IONOS: 22,43 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 8: Bechtle

Bechtle: 40,45 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 7: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 42,65 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 6: Drägerwerk

Drägerwerk: 49,25 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 5: United Internet

United Internet: 76,64 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 4: 1&1

1&1: 96,43 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 3: HENSOLDT

HENSOLDT: 112,75 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 2: SMA Solar

SMA Solar: 151,33 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 1: Nordex

Nordex: 158,39 Prozent

Quelle: Nordex AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

