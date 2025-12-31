2025: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in diesem Jahr
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im zurückliegenden Jahr.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.12.2024 und dem 30.12.2025. Stand ist der 30.12.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: TeamViewer
TeamViewer: -36,61 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 29: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -33,50 Prozent
Quelle: evotec
Platz 28: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -19,55 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 27: JENOPTIK
JENOPTIK: -12,79 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 26: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -12,27 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 25: QIAGEN
QIAGEN: -12,24 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 24: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -12,13 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 23: SAP SE
SAP SE: -11,83 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 22: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -4,26 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 21: Nagarro SE
Nagarro SE: -3,66 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 20: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -0,85 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 19: Ottobock
Ottobock: 0 Prozent
Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Platz 18: ATOSS Software
ATOSS Software: 1,05 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 17: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 2,88 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 16: Siltronic
Siltronic: 5,16 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 15: freenet
freenet: 6,54 Prozent
Quelle: freenet
Platz 14: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 13,70 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 13: CANCOM SE
CANCOM SE: 14,67 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 12: Sartorius vz
Sartorius vz: 14,87 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 11: Kontron
Kontron: 17,16 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 10: Infineon
Infineon: 20,16 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 9: IONOS
IONOS: 22,43 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 8: Bechtle
Bechtle: 40,45 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 7: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 42,65 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 6: Drägerwerk
Drägerwerk: 49,25 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 5: United Internet
United Internet: 76,64 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 4: 1&1
1&1: 96,43 Prozent
Quelle: 1&1 AG
Platz 3: HENSOLDT
HENSOLDT: 112,75 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 2: SMA Solar
SMA Solar: 151,33 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 1: Nordex
Nordex: 158,39 Prozent
Quelle: Nordex AG
