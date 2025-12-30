Asiens Börsen uneinheitlich -- Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich nach den Weihnachtsfeiertagen in der verkürzten Woche vor Silvester weitgehend stabil.
Zwar eröffnete der DAX etwas fester, im Verlauf drehte er jedoch etwas ins Minus. Im weiteren Handel schaffte er es dann zurück an die Nulllinie, um die er bis zuletzt pendelte. Sein Schlussstand: 24.351,12 Punkte (+0,05 Prozent).
Der TecDAX startete quasi unverändert und bewegte sich auch im Anschluss nach oben. Letztlich ging es 0,47 Prozent auf 3.603,58 Zähler aufwärts.
Am vorletzten Handelstag des Jahres tat sich wenig - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend.
Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Dienstag nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.
Anleger an Europas Börsen hielten sich am Montag zurück.
So tendierte der EURO STOXX 50 nur seitwärts, nachdem er anfangs noch leicht gestiegen war. Letztlich reichte es für ein kleines Plus von 0,18 Prozent bei 5.756,57 Punkten.
Die Nachrichtenlage bleibt kurz vor Jahresultimo sehr dünn und viele institutionelle Investoren haben ihre Bücher für dieses Jahr ohnehin geschlossen. Der Volatilitätsindex (VDAX) notiert momentan auf seinem Jahrestief, was dafür spricht, dass Investoren in den kommenden Tagen keine großen Schwankungen erwarten.
Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart etwas schwächer.
Der Dow Jones verlor anfänglich schon leicht und gab auch anschließend nach. Er beendete den Handel 0,51 Prozent niedriger bei 48.461,93 Zählern.
Der NASDAQ Composite eröffnete derweil bereits tiefer und verblieb auch weiterhin in der Verlustzone. Letztlich ging es für ihn 0,5 Prozent auf 23.474,35 Punkte abwärts.
An den US-Börsen kam es zum Wochenbeginn vor allem bei den großen Technologiewerten zu schwächeren Notierungen. Nennenswerte Kursbewegungen erwarten Marktbeobachter zum Jahresende kaum noch. Zudem sind die Handelsvolumina zwischen Weihnachten und Silvester erfahrungsgemäß niedrig.
Die wichtigsten Börsen in Fernost schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:59 Uhr) einen Verlust von 0,21 Prozent bei 50.421,23 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite hingegen um minimale 0,05 Prozent auf 3.967,31 Zähler.
In Hongkong legt der Hang Seng um 0,94 Prozent auf 25.875,74 Einheiten zu.
China hat sein großes Militärmanöver rund um Taiwan am zweiten Tag mit weiteren Übungen fortgesetzt und sorgt damit für Verunsicherung. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, führte das zuständige Ostkommando der Volksbefreiungsarmee Übungen nördlich und südlich der Insel durch.
