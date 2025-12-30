Asiens Börsen uneinheitlich -- Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich nach den Weihnachtsfeiertagen in der verkürzten Woche vor Silvester weitgehend stabil.

Zwar eröffnete der DAX etwas fester, im Verlauf drehte er jedoch etwas ins Minus. Im weiteren Handel schaffte er es dann zurück an die Nulllinie, um die er bis zuletzt pendelte. Sein Schlussstand: 24.351,12 Punkte (+0,05 Prozent).

Der TecDAX startete quasi unverändert und bewegte sich auch im Anschluss nach oben. Letztlich ging es 0,47 Prozent auf 3.603,58 Zähler aufwärts.

Am vorletzten Handelstag des Jahres tat sich wenig - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend.

Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Dienstag nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.

