DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 +2,5%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.165 +0,2%Euro1,1778 +0,1%Öl61,82 +0,1%Gold4.362 +0,7%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Nike 866993 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Asiens Börsen uneinheitlich -- Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew
Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew

aktualisiert 30.12.25 07:35 Uhr

100-Jahre-Feier bei Lufthansa steht bevor. Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört. Tesla verbessert sich in Nutzer-Umfrage in Sachen Verlässlichkeit bei Neuwagen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich nach den Weihnachtsfeiertagen in der verkürzten Woche vor Silvester weitgehend stabil.

Zwar eröffnete der DAX etwas fester, im Verlauf drehte er jedoch etwas ins Minus. Im weiteren Handel schaffte er es dann zurück an die Nulllinie, um die er bis zuletzt pendelte. Sein Schlussstand: 24.351,12 Punkte (+0,05 Prozent).
Der TecDAX startete quasi unverändert und bewegte sich auch im Anschluss nach oben. Letztlich ging es 0,47 Prozent auf 3.603,58 Zähler aufwärts.

Am vorletzten Handelstag des Jahres tat sich wenig - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend.

Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Dienstag nicht mehr groß am Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.

7

SoftBank-Aktie vor neuem Kapitel - Aktiensplit tritt in Kraft, KI bleibt Wachstumstreiber
SoftBank-AktiensplitRheinmetall und Co.KupferSoftBank / DigitalBridgeNVIDIACoupangBYD / Tesla

29.12.25DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
23.12.25DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
22.12.25DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
19.12.25US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
18.12.25Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
