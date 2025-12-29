Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagabend

Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -4,39 Prozent auf 4.333,72 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.532,63 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -8,88 Prozent auf 72,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 79,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -13,22 Prozent auf 2.094,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 2.413,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -14,31 Prozent auf 1.626,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.897,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,94 Prozent auf 61,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 60,64 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 58,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,74 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,33 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,17 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,73 Prozent auf 3,06 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,08 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 1,08 Prozent auf 3,52 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,50 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,23 Prozent auf 2,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -1,67 Prozent auf 4,43 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,33 Prozent auf 3,47 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,46 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 2,06 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 2,02 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,87 Prozent auf 10,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,59 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,75 Prozent auf 298,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 303,70 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,10 Prozent auf 0,49 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,49 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 0,59 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 7,35 Prozent auf 4,69 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,37 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,85 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,03 Prozent.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Montagabend hinzu. Um 0,06 Prozent auf 15,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,86 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (55,74 US-Dollar) geht es um 0,95 Prozent auf 56,27 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 96,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,20 US-Dollar).

Daneben wertet der Reispreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -2,81 Prozent auf 9,51 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 9,79 US-Dollar stand.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,63 Prozent auf 543,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 552,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net