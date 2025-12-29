DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,27 +1,9%Nas23.494 -0,4%Bitcoin74.226 -0,5%Euro1,1765 -0,1%Öl61,94 +1,9%Gold4.333 -4,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Nike 866993 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel stabil -- Wall Street im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- DroneShield, NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
Top News
NVIDIA & Co.: Das sind für BlackRock die klaren Gewinner-Aktien der KI-Investitionsoffensive NVIDIA & Co.: Das sind für BlackRock die klaren Gewinner-Aktien der KI-Investitionsoffensive
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gold & Co. im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagabend

29.12.25 20:43 Uhr
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagabend | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.958,00 USD 3,52 USD 0,12%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,17%
News
Bleipreis
1.945,40 USD 0,05 USD
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,00 EUR 0,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,00 EUR -0,15 EUR -0,17%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,69 USD 0,32 USD 7,35%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.337,21 USD -195,42 USD -4,31%
News
Haferpreis
3,06 USD -0,02 USD -0,73%
News
Heizölpreis
56,27 USD 0,53 USD 0,95%
News
Holzpreis
543,00 USD -9,00 USD -1,63%
News
Kaffeepreis
3,52 USD 0,04 USD 1,08%
News
Kakaopreis
4.492,00 GBP 276,00 GBP 6,55%
News
Kohlepreis
96,30 USD 1,10 USD 1,16%
News
Kupferpreis
12.252,75 USD 185,10 USD 1,53%
News
Lebendrindpreis
2,29 USD -0,01 USD -0,23%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD USD 0,03%
News
Maispreis
4,43 USD -0,08 USD -1,67%
News
Mastrindpreis
3,47 USD 0,01 USD 0,33%
News
Milchpreis
15,87 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
504,08 USD -1,72 USD -0,34%
News
Nickelpreis
15.433,50 USD -29,00 USD -0,19%
News
Ölpreis (Brent)
61,94 USD 1,14 USD 1,88%
News
Ölpreis (WTI)
58,03 USD 1,29 USD 2,27%
News
Orangensaftpreis
2,06 USD 0,02 USD 0,93%
News
Palladiumpreis
1.630,00 USD -267,50 USD -14,10%
News
Palmölpreis
4.008,00 MYR -50,00 MYR -1,23%
News
Platinpreis
2.102,50 USD -311,00 USD -12,89%
News
Rapspreis
452,25 EUR 2,25 EUR 0,50%
News
Reispreis
9,51 USD -0,28 USD -2,81%
News
Silberpreis
72,37 USD -6,78 USD -8,57%
News
Sojabohnenmehlpreis
298,40 USD -5,30 USD -1,75%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD USD 0,10%
News
Sojabohnenpreis
10,50 USD -0,09 USD -0,87%
News
Super Benzin
1,65 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,75 EUR 0,50 EUR 0,26%
News
Zinkpreis
3.059,40 USD -27,00 USD -0,87%
News
Zinnpreis
43.153,50 USD -435,00 USD -1,00%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,59%
News

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -4,39 Prozent auf 4.333,72 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.532,63 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -8,88 Prozent auf 72,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 79,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -13,22 Prozent auf 2.094,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 2.413,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -14,31 Prozent auf 1.626,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.897,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,94 Prozent auf 61,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 60,64 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 58,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,74 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,33 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,17 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,73 Prozent auf 3,06 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,08 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 1,08 Prozent auf 3,52 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,50 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Abschläge in Höhe von -0,23 Prozent auf 2,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -1,67 Prozent auf 4,43 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,33 Prozent auf 3,47 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,46 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 2,06 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 2,02 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,87 Prozent auf 10,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 10,59 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,75 Prozent auf 298,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 303,70 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 0,10 Prozent auf 0,49 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,49 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 0,59 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 7,35 Prozent auf 4,69 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,37 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,85 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,03 Prozent.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Montagabend hinzu. Um 0,06 Prozent auf 15,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,86 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (55,74 US-Dollar) geht es um 0,95 Prozent auf 56,27 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 96,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,20 US-Dollar).

Daneben wertet der Reispreis um 20:15 Uhr ab. Es geht -2,81 Prozent auf 9,51 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 9,79 US-Dollar stand.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,63 Prozent auf 543,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 552,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis