Ölpreise erholen sich teilweise von jüngsten Verlusten

29.12.25 17:07 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag von ihren jüngsten Verlusten größtenteils erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 62,06 US-Dollar. Das waren 1,42 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,44 Dollar auf 58,48 Dollar.

Am Freitag hatten Spekulationen auf Fortschritte auf dem Weg zu einem möglichen Ende des Krieges in der Ukraine die Ölpreise belastet. Die Aussicht auf ein höheres Angebot von russischem Öl auf dem Weltmarkt hatte die Notierung für Brent-Öl aus der Nordsee zeitweise um etwa zwei Dollar je Barrel nach unten gedrückt.

Ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag allerdings keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Vor allem die Frage nach der Aufgabe weiterer ukrainischer Territorien, die Russland in seinem seit fast vier Jahren dauernden Angriffskrieg nicht erobern konnte, aber für sich beansprucht, gilt weiter als ungeklärt.

Trotz der Erholung stehen die Ölpreise im Dezember vor dem fünften monatlichen Rückgang in Folge. Dies ist die längste Phase mit fallenden Ölpreisen seit mehr als zwei Jahren. Belastet wurden die Preise vor allem durch die Sorge vor einem globalen Überangebot durch eine höhere Produktion von Mitgliedern des Ölverbunds OPEC+. Geopolitische Spannungen durch den drohenden Konflikt zwischen den USA und dem Opec-Staat Venezuela haben den Preisverfall in den vergangenen Wochen etwas gebremst./jsl/he