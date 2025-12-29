DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,06 -4,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin75.706 +1,5%Euro1,1780 +0,1%Öl61,22 +0,7%Gold4.512 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Nike 866993 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Alphabet A (ex Google) A14Y6F D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Standard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert Standard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert
NVIDIA & Co.: Das sind für BlackRock die klaren Gewinner-Aktien der KI-Investitionsoffensive NVIDIA & Co.: Das sind für BlackRock die klaren Gewinner-Aktien der KI-Investitionsoffensive
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Mehr als Autos

Tesla-Aktie ist Top-Pick der Deutschen Bank für 2026: Warum die Analysten optimistisch bleiben

29.12.25 03:15 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla als Top-Pick: Warum die Deutsche Bank für 2026 optimistisch bleibt | finanzen.net

Die Deutsche Bank hat Tesla erneut als einen ihrer Top-Picks im Automobilsektor ausgewählt. Das Kursziel wurde angehoben, obwohl das klassische Autogeschäft schwächeln könnte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
33,22 EUR 0,36 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ford Motor Co.
11,19 EUR -0,16 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
General Motors
70,56 EUR 0,05 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Morgan Stanley
152,26 EUR -0,20 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,43 EUR -0,03 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
411,50 EUR -3,95 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Deutsche Bank hat Tesla als Top-Pick für den US-Automobilsektor 2026 ausgewählt
• Kursziel wurde auf 470 US-Dollar angehoben bei beibehaltener Kaufempfehlung
• Analysten sehen den Fokus verstärkt auf Robotaxi und humanoiden Robotern statt auf dem Autogeschäft

Wer­bung

Deutsche Bank setzt auf Tesla trotz EV-Schwäche

Die Deutsche Bank hat Tesla in einem Branchenausblick vom 10. Dezember 2025 als einen ihrer Top-Picks für den US-Automobilsektor für 2026 genannt. Wie Barrons unter Berufung auf die Analyse berichtete, gehört der Elektroautobauer damit neben traditionellen Herstellern wie General Motors, Ford und Stellantis zu den bevorzugten Titeln der Analysten.

Zudem hob die Bank ihr Kursziel für Tesla von 440 auf 470 US-Dollar an und behielt das Buy-Rating bei. Dies geschieht, obwohl das klassische Elektrofahrzeuggeschäft von Tesla unter Druck steht. Die Verkäufe in wichtigen Märkten wie China und Europa sind rückläufig, und für das Gesamtjahr 2025 werden laut FactSet-Konsens etwa 1,66 Millionen Auslieferungen erwartet - was den zweiten jährlichen Rückgang in Folge bedeuten würde.

Robotaxi und Optimus im Fokus

Trotz der Schwäche im Kerngeschäft sehen die Analysten erhebliches Potenzial. Auch wenn das Automobilgeschäft von Tesla 2026 hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, liege der Fokus verstärkt auf der Expansion des Robotaxi-Geschäfts sowie auf den Entwicklungen im Bereich humanoider Roboter, schreiben die Analysten.

Wer­bung

Laut der Analyse könnte der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtmarkt im kommenden Jahr stagnieren oder sogar sinken. Auch Morgan Stanley warnte in einer Analyse vom 8. Dezember 2025 vor einem sogenannten "EV Winter". Wie Investing.com unter Berufung auf eine Kundennotiz des Analysten Andrew Percoco berichtete, rechnet Morgan Stanley mit einem Rückgang der E-Auto-Verkäufe in den USA um etwa 20 Prozent. Die Auswirkungen auf Teslas Aktienkurs dürften jedoch begrenzt bleiben, da viele Anleger Tesla inzwischen weniger als Autohersteller, sondern eher als KI- und Robotikunternehmen betrachten.

Markt für humanoide Roboter könnte Billionen erreichen

Tesla hat für das kommende Jahr zahlreiche KI-Projekte in der Pipeline, darunter eine Demonstration seines nächsten Optimus-Humanoidroboters. Morgan Stanley schätzt in einem Research Report vom 29. April 2025, dass der Markt für humanoide Roboter bis 2050 ein Volumen von rund 5 Billionen US-Dollar erreichen könnte.

In ihrer Bewertung schätzen die Deutsche-Bank-Analysten das Autogeschäft von Tesla auf etwa 175 US-Dollar pro Aktie, sehen aber erheblichen zusätzlichen Wert in den neuen Geschäftsfeldern: Das Energiespeichergeschäft wird mit 34 US-Dollar pro Aktie bewertet, das Robotaxi-Geschäft mit 148 US-Dollar und das Humanoid-Roboter-Geschäft mit 111 US-Dollar. Diese Bewertungsstruktur verdeutlicht, dass die Analysten den größten Teil des Kurspotenzials außerhalb des klassischen Autogeschäfts sehen.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen