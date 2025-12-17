DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +1,8%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.613 -0,2%Euro1,1738 -0,1%Öl59,56 +1,2%Gold4.319 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen tiefer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten
Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten Warum 2026 zur großen NASDAQ-Rally für Techaktien werden könnte - und was Anleger beachten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
Robotaxi-Offensive

Tesla-Aktie: Piper Sandler sieht Meilenstein bei Full Self-Driving in greifbarer Nähe

17.12.25 03:15 Uhr
Tesla-Aktie an US-Techbörse im Blick: Analyst erwartet baldigen Durchbruch beim autonomen Fahren | finanzen.net

Die Investmentbank Piper Sandler sieht Teslas Fahrassistenzsystem kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Auch CEO Elon Musk zeigt sich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
259,85 EUR -2,15 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Morgan Stanley
150,20 EUR -1,14 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
417,80 EUR 9,80 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Piper-Sandler-Analyst Alexander Potter stuft unüberwachtes FSD als kurz bevorstehend ein
• Neue Daten zeigen 20-fache Verbesserung bei kritischen Eingriffen seit Oktober
Elon Musk kündigt fahrerlose Robotaxis in Austin bis Ende Dezember 2025 an

Wer­bung

Analyst sieht FSD kurz vor dem Durchbruch

Teslas Full Self-Driving (FSD) steht nach Einschätzung von Piper Sandler kurz davor, einen wichtigen Meilenstein zu erreichen. Wie aus einer Kundennotiz der Investmentbank hervorgeht, über die Yahoo Finance am 9. Dezember 2025 berichtete, ist Analyst Alexander Potter der Ansicht, dass das System kurz davor sei, ohne menschliche Aufsicht zu funktionieren. Im Klartext: Fahrer könnten künftig während der Fahrt die Hände vom Lenkrad nehmen und müssten das Verkehrsgeschehen nicht mehr aktiv überwachen.

Potter stützt seine Einschätzung auf Daten des unabhängigen FSD Community Trackers. Dessen Kernmetrik - die gefahrenen Meilen bis zu einem kritischen Eingriff - habe sich nach der Veröffentlichung von FSD Version 14.1.x im Oktober um mehr als das 20-Fache verbessert: von 441 Meilen auf über 9.200 Meilen. Dabei handele es sich um die größte Verbesserung innerhalb von vier Jahren Datenerhebung.

Musk kündigt fahrerlose Robotaxis an

Auch Tesla-CEO Elon Musk äußerte sich optimistisch zur Entwicklung des Fahrassistenzsystems. Bei einem Auftritt auf dem xAI-Hackathon am 10. Dezember 2025 erklärte er laut Teslarati, das Problem des unüberwachten FSD sei im Wesentlichen gelöst. Noch vor Jahresende 2025 würden die Robotaxis in Austin ohne Sicherheitsfahrer an Bord unterwegs sein - nicht einmal ein Passagier werde sich im Fahrzeug befinden.

Wer­bung

Zudem kündigte Musk ein deutlich größeres FSD-Modell für Januar oder Februar 2026 an, das über verbessertes Reasoning und Reinforcement Learning verfügen soll.

Daten aus dem Robotaxi-Testbetrieb in Austin untermauern den Optimismus: Bei rund 280.000 gefahrenen Meilen wurden laut Piper Sandler nur sieben Vorfälle an die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA gemeldet. Dies entspreche etwa 40.000 Meilen zwischen zwei Unfällen.

Wall Street bleibt gespalten

Piper Sandler bekräftigte die Einstufung "Overweight" für die Tesla-Aktie mit einem Kursziel von 500 US-Dollar. Potter schlussfolgerte, Tesla sei wahrscheinlich sehr nah daran, die Sicherheitsfahrer aus den Austin-Robotaxis zu entfernen.

Wer­bung

Nicht alle Analysten teilen diesen Optimismus uneingeschränkt. Morgan Stanley stufte die Tesla-Aktie am 8. Dezember 2025 auf "Equal-weight" herab - die erste Herabstufung durch die Investmentbank seit Juni 2023. Wie Business Insider berichtete, erhöhte der neue zuständige Analyst Andrew Percoco zugleich das Kursziel auf 425 US-Dollar. Er gehe weiterhin davon aus, dass Tesla bei Schlüsselinitiativen wie FSD und Robotik Fortschritte machen werde. FSD bezeichnete er als bedeutenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten.

Derzeit bietet in den USA nur Alphabet mit seiner Tochter Waymo vollautonomes Fahren der Stufe 4 an - allerdings nur in ausgewählten Gebieten und mit einem Sensorsystem, das Kameras und Lidar kombiniert. Tesla setzt hingegen ausschließlich auf Kameras, was laut Morgan Stanley bei widrigen Wetterbedingungen zu Einschränkungen führen könnte.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com, Josh Edelson/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen